Российский президент Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции и пользование их льготами. Об этом он заявил 9 декабря в ходе Заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

9 ноября в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд.

В августе 2021 года в очереди на получение жилья состояло 289,8 тыс. детей-сирот. Из них право возникло, но не реализовано у 199,7 тыс. человек (в очередь дети попадают с 14 лет, право наступает с 18-ти), сообщили «Известиям» в Счетной палате (СП).

С 2021 года размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем был увеличен с 7,7 млрд до 10 млрд рублей, сказали в Счетной палате. В целом с учетом средств из региональных бюджетов на эти цели тратится более 30 млрд рублей ежегодно.

При этом в СП заявили, что выделяемых на сегодняшний день средств недостаточно. Например, как отметили в ведомстве, в 2020–2021 годах (по состоянию на 1 августа 2021-го) жилье было предоставлено 31,4 тыс. детей-сирот старше 18 лет. За 2020 год число не получивших квартиры очередников выросло на 8,5 тыс. человек.

29 сентября сообщалось, что в Московской области с начала 2021 года собственное жилье получили около 400 воспитанников детских домов. По словам зампреда областного правительства Ирины Каклюгиной, По ее словам, новые квартиры уже обустроены всем необходимым для жизни.

План по обеспечению жилье воспитанников детдомов выполнен в 11 округах Московской области: Волоколамске, Зарайске, Рузе, Луховицах, Лотошино, Солнечногорске, Шаховской, Серебряных Прудах, Краснознаменске, Ивантеевке и Черноголовке.