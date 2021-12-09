Захарова отреагировала на сравнение Нуланд Екатеринбурга и Свердловска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутливой форме высказалась о заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая сравнила Свердловск и Екатеринбург.

Нуланд в четверг, 9 декабря, отметила, что Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург. По ее словам, в восточной части страны хотели бы иметь с Европой более тесные отношения.

«Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города <…> Это же надо так разбираться в России», — написала Захарова в Telegram.

При этом официальный представитель МИД РФ напомнила, что неделей ранее Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина.

Ранее, 7 декабря, Нуланд обратила внимание на то, что США опасаются, что президент России Владимир Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она добавила, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния.

Спустя день вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал нелепыми домыслами заявление заместителя госсекретаря США. По его словам, этими высказываниями американская сторона хочет «заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность».