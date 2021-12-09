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Новый светофор установят на Октябрьском проспекте в Пскове

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В Пскове намерены установить новый светофор на Октябрьском проспекте. Работы уже начались, сообщил Псковской Ленте Новостей замначальника управления горхозяйства Александр Грацкий.

По его словам, светофор установят у дома № 32 на Октябрьском проспекте, где было решено восстановить пешеходный переход. Заказчиком работ выступает управление горхозяйства. Завершить монтаж планируется до 20 декабря.

Грацкий также отметил, что работа нового светофора будет организована в унисон с соседним, установленным на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Задержка составит 10 секунд, таким образом планируется избежать затруднений движения на отрезке.

В ноябре сообщалось, что в Пскове привели в нормативное состояние участок улицы Инженерной. Работы выполнены на отрезке от улицы Индустриальной до Алтаева, а также на дублере вдоль жилых домов от № 12 до № 100, который не ремонтировался более 30 лет.

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