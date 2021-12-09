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Стоимость проезда в электротранспорте вырастет в Ульяновске

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В Ульяновске с 1 января 2022 года подорожает проезд в городском электротранспорте. Решение было принято в связи с планами по строительству и ремонту трамвайных путей, рассказал ulpravda.ru директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Виктор Трепалин.

Стоимость поездки при безналичном способе оплаты составит 22 рубля, по наличному — 25 рублей. По словам Трепалина, небольшое увеличение оправдано, ведь в следующем году предприятие планирует начать строительство новых трамвайных путей. Кроме того, в 2022-м ожидается подорожание запчастей и горюче-смазочных материалов.

«На следующий год запланирован ремонт трамвайных путей по улице Можайского в городе Ульяновске, Железной дивизии, а также строительство новых трамвайных путей с обустройством контактно-кабельных сетей — это на улице Шигаева, Камышинской. Мы хотим соединить это направление вплоть до вещевого рынка», — объяснил директор предприятия.

В прошлом году в Ульяновск из Санкт-Петербурга поступило несколько партий новых низкопольных трамваев 71-911 ЕМ «Львенок». Сообщалось, что в течение двух-трех лет трамвайный парк города планируется полностью обновить.

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