Росгвардеец попал в топ-3 современных фантастов вместе с Кингом

Сотрудник вневедомственной охраны Калининского района Санкт-Петербурга Алексей Абрамов стал лауреатом Международной литературной премии имени Станислава Лема. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Жюри присудило прапорщику полиции диплом III степени в номинации «Фэнтези» за книгу «Подземелье в облаках». Первое место занял американский писатель Стивен Кинг, второе — автор из Канады Стивен Эриксон.

Книга «Подземелье в облаках» повествует о приключениях двух девочек в сказочном мире. Уточняется, что прообразами героинь стали дочери Абрамова. Отрывок произведения войдет в альманах по итогам премии.

Абрамов служит во вневедомственной охране более 25 лет.

«Невзирая на то что основная сфера деятельности Алексея не связана с творчеством, это не мешает ему развиваться на литературном поприще и достигать значительных результатов», — добавили в пресс-службе.

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