Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Власти США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
Мир
Макрон анонсировал переговоры с Путиным на следующей неделе
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Мир
Байден и Зеленский начали переговоры
Мир
Корабль ВМС Украины направился в сторону Керченского пролива
Мир
Грызлов назвал абсурдным предложение Киева включить в СЦКК Францию и Германию
Общество
Путин призвал обеспечить права детей-сирот
Общество
Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Истребители РФ сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три российских истребителя Су-27 Южного военного округа сопроводили пять французских и американских военных самолетов над Черным морем. Об этом в четверг, 9 декабря, заявили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

Линейное мышление: почему планы НАТО в Черном море выходят за рамки России
Владимир Путин заявил об «удручающих» отношениях с альянсом и игнорировании красных линий Москвы

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» ВКС Франции, самолет разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», — отметили в НЦУО Минобороны России.

На видео, опубликованном российским оборонным ведомством, видно, как французский самолет КС-135 заправляет истребители «Рафаль» и «Мираж-2000» . При этом пилот Су-27 зашел в хвост КС-135, оказавшись в нескольких метрах от самолета-заправщика.

Также на видеозаписи зафиксировано, как Су-27 продолжает полет, находясь недалеко от истребителей Франции, закончивших заправку.

Уточняется, что российские самолеты вернулись на аэродром после того, как воздушные суда США и Франции изменили курс и начала удаляться от границы РФ.

«Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В Генштабе французских вооруженных сил сообщили «РИА Новости», что российский самолет сопровождал истребители Франции «на протяжении большей части их транзита над Черным морем».

«Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике», — подчеркнули в генштабе Франции.

Помимо этого, в Париже сочли неверной информацию о том, что самолеты Пятой Республики направлялись в воздушное пространство РФ.

Су-27 не препятствовали движению французских самолетов в международном воздушном пространстве, заключили в ведомстве.

Ранее, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин отметил обеспокоенность Москвы военными учениями у своих границ, в частности, в Черноморском регионе.

25 ноября в Минобороны РФ сообщили, что начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, вошедшим в акваторию Черного моря. В американском Шестом флоте отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021