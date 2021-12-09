Истребители РФ сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем

Три российских истребителя Су-27 Южного военного округа сопроводили пять французских и американских военных самолетов над Черным морем. Об этом в четверг, 9 декабря, заявили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» ВКС Франции, самолет разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», — отметили в НЦУО Минобороны России.

На видео, опубликованном российским оборонным ведомством, видно, как французский самолет КС-135 заправляет истребители «Рафаль» и «Мираж-2000» . При этом пилот Су-27 зашел в хвост КС-135, оказавшись в нескольких метрах от самолета-заправщика.

Также на видеозаписи зафиксировано, как Су-27 продолжает полет, находясь недалеко от истребителей Франции, закончивших заправку.

Уточняется, что российские самолеты вернулись на аэродром после того, как воздушные суда США и Франции изменили курс и начала удаляться от границы РФ.

«Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В Генштабе французских вооруженных сил сообщили «РИА Новости», что российский самолет сопровождал истребители Франции «на протяжении большей части их транзита над Черным морем».

«Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике», — подчеркнули в генштабе Франции.

Помимо этого, в Париже сочли неверной информацию о том, что самолеты Пятой Республики направлялись в воздушное пространство РФ.

Су-27 не препятствовали движению французских самолетов в международном воздушном пространстве, заключили в ведомстве.

Ранее, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин отметил обеспокоенность Москвы военными учениями у своих границ, в частности, в Черноморском регионе.

25 ноября в Минобороны РФ сообщили, что начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, вошедшим в акваторию Черного моря. В американском Шестом флоте отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.