Зампостпреда России в ООН призвал страны Евросоюза и США унять Украину

Европе и США следует унять Украину, пока страна не разожгла пожар очередной войны в Европе. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее в этот день Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против «милитаризации Крыма». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал в Twitter, что документ противодействует «нарастающей милитаризации» полуострова.

По словам Полянского, степень охватившей Киев паранойи хорошо видна по «бредовому выступлению постпреда Украины». В связи с этим Полянский обратился к европейским и американским коллегам с просьбой унять «неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе».

«Займитесь наконец его воспитанием, научите хорошим манерам. Отберите у него спички, в конце концов. Спички детям не игрушка. И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — подчеркнул первый зампостпреда РФ.

9 декабря на Украине предложили штрафовать за публичное отрицание «вооруженной агрессии РФ» и «оккупации Россией территории». Отмечается, что штрафовать будут за открытые обращения к двум и более лицам и «графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины».

4 декабря глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что политика украинского лидера Владимира Зеленского по отношению к Крыму скатывается к определению «преступная». По словам Константинова, Зеленского также «втягивают в очень плохие игры», в частности в провокации в Донбассе.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.