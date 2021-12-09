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Президент Путин призвал проверить готовность системы до введения QR-кодов на транспорте

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В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря российский лидер Владимир Путин сообщил, что ограничения, связанные с использованием QR-кодов на транспорте, необходимо внедрять аккуратно. Кабмин страны прикладывает усилия, чтобы не допустить «опрометчивых решений» по данному вопросу, заявил президент России.

В частности, нужно проверить, справится ли транспортная система с поставленной задачей, подчеркнул Путин. Также глава государства добавил, что необходимо соблюдение двух условий: отсутствия ограничений прав россиян и сохранения здоровья граждан в условиях пандемии.

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По словам президента, действия государства должны быть взвешенными, а процедура — «предельно понятной и прозрачной». Недопустимы дополнительные осложнения жизни россиян, указал он.

«Что касается сертификатов и вакцинации, они являются всего лишь средством подтверждения прививки», — сообщил президент.

Введение QR-кодов о вакцинации от COVID-19 — достаточно сложный вопрос, рассказал 7 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Мнения региональных властей, как заявил он, по данной проблеме различаются, что является частью рабочего процесса. По словам Пескова, соответствующие законопроекты находятся в работе. Он указал, что все нюансы, в том числе потенциальные риски, рассмотрят эксперты.

Ранее, 12 ноября, два законопроекта о QR-кодах были направлены в Госдуму российским кабмином. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль днем ранее поддержал данную инициативу правительства. В беседе с «Известиями» он отметил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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