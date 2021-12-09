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Строительство Северного обхода Пскова завершат к 2024 году

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В Пскове к 2024 году планируют завершить строительство Северного обхода города. Об этом и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов сообщил во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 декабря.

По его словам, власти заключили договор на корректировку сметы. Это связано с ситуацией на рынке, в частности, речь идет о росте цен на стройматериалы. Сейчас ведется пересчет стоимости контракта под текущие цены.

В начале 2022 года будет проведена госэкспертиза корректировки. Заключить контракт с подрядчиком на строительство дороги планируется к началу лета.

Председатель профильного комитета также отметил, что на данный момент у региона есть все ресурсы для строительства Северного обхода областного центра.

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