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В Подмосковье выявили подпольную майнинговую ферму

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Подпольную майнинговую ферму, незаконно подключенную к сетям «Мособлэнерго», выявили в Подмосковье. Об этом в пресс-службе компании сообщили в четверг, 9 декабря.

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«От действия майнеров страдают законопослушные потребители. Незаконное подключение к электросетям для производства криптовалюты в десятки раз увеличивает нагрузку на энергооборудование, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения жителей», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» замгендиректора компании по взаимодействию с органами власти и безопасности Алексея Калмыкова.

По его словам, объем незаконно потребляемой электроэнергии для питания компьютерного оборудования составил более 9,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков рассказал «Известиям», что рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%.

При этом рост бытового энергопотребления в стране превышает все разумные пределы и в некоторых регионах может составить 250%, рассказал гендиректор компании Bitriver (крупнейший оператор дата-центров для майнинга в России) Игорь Рунец.

Под теневыми майнерами имеются в виду люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек.

В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что для майнеров привлекательны регионы с наиболее низкими тарифами на электроэнергию, из-за чего могут возникать перегрузки в электросетях, аварии и угрозы энергосистеме.

Майнинг следует признать предпринимательской деятельностью, считают в Минэнерго. Как ранее заявляли представители министерства, регулирование сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки — для бизнеса или личного потребления.

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