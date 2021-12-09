Улицу Кропоткина перекроют в Калуге из-за очередной ярмарки

В Калуге ограничат движение по улице Кропоткина у сквера им. В.И. Ленина. Причиной является проведение ярмарки, сообщает городская управа.

По данным властей, движение перекроют от дома № 43/8 по улице Кропоткина до дома № 9/10 по площади Старый Торг. Ограничение будет действовать с десяти вечера 9 декабря до восьми вечера 11 декабря, пишет газета «Весть».

В конце ноября сообщалось, что на территории Калуги ликвидировали 148 незаконно установленных торговых объектов. Всего до конца года власти планируют демонтировать 170 палаток.

По словам начальника управления экономики и имущественных отношений города Владимира Васина, администрация заключила с предпринимателями 228 новых договоров на размещение нестационарных торговых объектов.