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В Ялте водитель сбил 95-летнего ветерана и скрылся

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В Ялте водитель автомобиля сбил 95-летнего ветерана Анатолия Медведя и скрылся с места аварии. Об этом в четверг, 9 декабря, в своем Telegram-канале сообщила мэр города Янина Павленко.

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К своему сообщению Павленко прикрепила видео инцидента. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина движется задним ходом и наезжает на пешехода, толкая его багажником. После столкновения водитель продолжает движение, пишет REGNUM.

Павленко отметила, пострадавшим оказался почетный житель Ялты, ветеран Великой Отечественной войны, пишет НСН. Авария произошла в районе улицы Пальмиро Тольятти.

«Связалась с ним, чтобы узнать о самочувствии. Слава богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал. Сделаю это лично. <…> И что самое ужасное — водитель покинул место происшествия. Не вышел, не извинился, не уточнил состояние», — написала мэр.

Чиновница призвала местных жителей помочь ей узнать, кто был за рулем машины. Павленко подчеркнула, что такой поступок нельзя оставлять безнаказанным, отмечает телеканал «360».

По данному факту прокуратура Ялты начала проверку. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что наезд совершил водитель автомобиля Nissan.

Устанавливается личность водителя и его местонахождение, пишет RT.

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