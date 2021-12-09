Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») Лопатина Александра Михайловича до 7 февраля 2022 года», — заявила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
О задержании Лопатина по подозрению в получении крупной взятки стало известно ранее в этот день. Ему грозит до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
До этого, 9 декабря, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.
Днем ранее в Москве оперативные сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали начальника уголовного розыска ОВД «Гольяново» по подозрению в получении взятки. Как рассказали в ведомстве, к ним обратился мужчина, который сообщил, что некий гражданин предлагает ему избежать уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных органах за денежное вознаграждение.
5 декабря сообщалось, что первый замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александр Квасников задержан правоохранителями. По некоторым данным, чиновника подозревают в получении взятки. Отмечалось, что с ним работают сотрудники ФСБ.