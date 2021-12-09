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В Великом Новгороде арестовали авто с пеньком вместо водительского кресла

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Автомобиль, у которого вместо водительского кресла стоял пенек, обнаружили сотрудники Новгородского управления Федеральной службы судебных приставов (УФФСП) в Великом Новгороде. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что машина марки Ford Focus стояла на учете, а его владелица регулярно оплачивала соответствующий налог. Как пояснили приставы, женщина задолжала около 100 тыс. рублей по другим налогам и кредитам.

На иномарку наложили арест до погашения долга владелицей.

6 декабря стало известно, что в Астраханской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого они нашли три мешка с живыми раками. При этом водитель не имел необходимых документов на продукцию.

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