Макрон анонсировал переговоры с Путиным на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом он заявил в четверг, 9 декабря.

В этот же день он заявил, что бойкот Олимпиады в Пекине является ненужной мерой, призвав не политизировать олимпийское движение, передает RT.

Ранее, 7 декабря, Елисейский дворец сообщил, что лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате, сообщает телеканал «Звезда».

Подчеркивалось, что лидеры стран призвали уважать суверенитет Украины, а также «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе».

Кроме того, лидеры Британии, США, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Также главы государств приняли решение поговорить друг с другом 7 декабря после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

7 декабря состоялся онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудили Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры прошли на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.