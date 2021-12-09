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Макрон анонсировал реформу Шенгенской зоны

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Франция во время председательства в ЕС начнет реформу Шенгенской зоны, поскольку Европе необходимо лучше защищать свои внешние границы. Об этом заявил в четверг, 9 декабря, французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции.

«Мы инициируем во время этого президентства реформу Шенгенской зоны вокруг двух приоритетов. Первое — это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро», — отметил Макрон.

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Вторым приоритетом президент Франции назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях. По его словам, еще одним ключевым элементом является развитие оборонной политики. Кроме того, французский лидер указал, что значимым является и создание общей стратегии «в мире угроз и рисков».

Председательство Франции в Совете ЕС сроком на шесть месяцев начнется с 1 января 2022 года.

Ранее, 12 ноября, министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер высказалась против распределения среди стран шенгенского пространства беженцев, которые прибыли на польско-белорусскую границу. Данные визы выдаются в случае «индивидуальной угрозы жизни и здоровью» и при наличии у соискателя «связи со Швейцарией», добавила министр.

В июне еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что все страны Евросоюза обязаны войти в Шенген, когда будут соответствовать критериям. По ее словам, в скором времени Болгария, Румыния и Хорватия станут полными членами Шенгена.

Шенгенские правила подразумевают устранение пограничного контроля на внутренних границах между государствами, которые вошли в данную зону, а также укрепление пограничного контроля с третьими государствами, граничащими с зоной.

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