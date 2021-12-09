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Порядка 14 млрд рублей направят на нацпроекты в Томской области в 2022 году

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В Томской области в 2022 году финансирование нацпроектов достигнет 14 млрд рублей. Самым дорогим снова будет проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал РИА «Томск» замгубернатора региона Александр Феденев.

«Мы на 2022 год заложили на исполнение нацпроектов 14 млрд рублей: 8 из них федеральные, 6 — наши. По проекту бюджета все 11 нацпроектов будут обеспечены финансированием в полном объеме. Там, где, мы пока не знаем точно объемы расходов, у нас есть резервы, чтобы при появлении дополнительных федеральных средств мы могли обеспечить софинансирование», — сообщил Феденев.

Самым дорогим нацпроектом останутся «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его финансирование составит 5,6 млрд рублей. Далее идет «Демография» — 2,4 млрд рублей, «Образование» — 2,2 млрд рублей, «Жилье и городская среда» — 1,8 млрд рублей, «Здравоохранение» — 1,6 млрд рублей.

Как сообщили агентству в региональном департаменте финансов, доходы бюджета на 2022 год запланированы на уровне 90,7 млрд рублей, расходы составят 89,9 млрд рублей, профицит — 0,8 млрд рублей. Из федерального бюджета Томская область получит поддержку в размере 24,8 млрд рублей. Окончательное чтение бюджета запланировано на 22 декабря.

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