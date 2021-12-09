Умер один из основателей группы Bronski Beat Стив Бронски

Один из основателей британской группы Bronski Beat Стив Бронски скончался в возрасте 61 года. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила газета The Guardian.

О причине смерти музыканта не сообщается. Информацию о кончине Бронски подтвердил в Twitter другой солист группы Джимми Самервилл.

Британская синти-поп-группа Bronski Beat была основана в начале 1980-х годов. Ее первыми участниками стали музыканты Стив Бронски, Джеймс Самервилл и Ларри Стейнбачек, отмечает RT.

Славу коллективу принес сингл Smalltown Boy, релиз которого состоялся в 1984 году. Песня входит в дебютный альбом группы The Age of Consent. Основное время деятельности группы пришлось на 1980-е и 1990-е годы, когда она записала четыре студийных альбома.

В 2017 году Bronski Beat выпустила новый альбом после 22-летнего перерыва. Единственным участником группы из оригинального состава оставался сам Бронски. Стейнбачек скончался в 2017 году.