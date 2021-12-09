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В Подмосковье водителей призвали к осторожности из-за мороза и наледи

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Водителям в Московской области стоит быть особо внимательными, не превышать скорость и заранее притормаживать у светофоров. В настоящее время трассы обрабатывают ото льда, поскольку на смену снегопадам пришли морозы. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Температура ночью резко опустилась до –16 градусов. По его словам, для безопасного и бесперебойного движения за ситуацией на дорогах следят круглосуточно.

«Эта ночь стала самой морозной в московском регионе с начала зимы. Все дорожные службы готовы к работе в связи с резким похолоданием и морозами на этой неделе», — цитирует Гержика телеканал «360».

Минувшей ночью более 1,2 тыс. специальных машин задействовали в очистке дорог Подмосковья от снега. За ночь очистили и обработали противогололедными материалами более 14,4 тыс. км дорог, передает агентство городских новостей «Москва». Сейчас работы продолжаются.

Ранее в четверг ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей московского региона ждут «сибирские» морозы и малооблачная погода в ближайшие дни, передает НСН.

Синоптик отметил, что в Москве в ближайшую ночь похолодает до –18 градусов. Днем температура в столице опустится до –12 градусов, что практически на 8–9 градусов ниже положенных многолетних норм.

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