Прямой эфир
Мир
Путин и Рамафоза договорились направить в ЮАР вирусологов из РФ
Мир
Власти США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
Мир
Макрон анонсировал переговоры с Путиным на следующей неделе
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Спорт
МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Мир
Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года
Общество
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Общество
Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»
Мир
МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине

Боксер Дрозд поделился ожиданиями от боя Бабанина с бразильцем Костой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Григорий Дрозд 9 декабря выразил уверенность в победе спортсмена Максима Бабанина в поединке с бразильцем Беато Костой на боксерском турнире в Самаре «Буря на Волге».

Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе
А Сергей Кузьмин наконец прервал серию поражений, став чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

«Максим Бабанин вообще парень известный. Бывший член сборной страны по боксу, мастер спорта международного класса. Парень, который мог подняться еще выше. В любителях он, наверное, своего предела достиг, он был очень высокий. Его давно ждали на профессиональном ринге», — указал специалист в беседе с РЕН ТВ.

Боксер убежден, что миловидная внешность Бабанина обманчива, так как он способен «бить очень крепко».

«Макс знает, как справляться с такими парнями — открытый, руки низко, и с ногами есть технические огрехи», — подчеркнул Дрозд.

Днем ранее прогноз на предстоящий поединок дал российский боец смешанного стиля Артем Лобов. По его мнению, преимущество должно быть на стороне Бабанина. Спортсмен отметил, что на любительском уровне российский боец достиг великолепных результатов, выигрывая медали на чемпионатах мира и Европы.

Сам Бабанин подчеркнул, что готов ко всему в предстоящем бою с Костой. Его соперник по прозвищу Бразильский Гигант пообещал зрелищный бой с российским бойцом.

Бой состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Вечер профессионального бокса покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер, помимо Косты и Бабанина, на ринге сойдутся чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021