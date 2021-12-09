Боксер Дрозд поделился ожиданиями от боя Бабанина с бразильцем Костой

Российский боксер Григорий Дрозд 9 декабря выразил уверенность в победе спортсмена Максима Бабанина в поединке с бразильцем Беато Костой на боксерском турнире в Самаре «Буря на Волге».

«Максим Бабанин вообще парень известный. Бывший член сборной страны по боксу, мастер спорта международного класса. Парень, который мог подняться еще выше. В любителях он, наверное, своего предела достиг, он был очень высокий. Его давно ждали на профессиональном ринге», — указал специалист в беседе с РЕН ТВ.

Боксер убежден, что миловидная внешность Бабанина обманчива, так как он способен «бить очень крепко».

«Макс знает, как справляться с такими парнями — открытый, руки низко, и с ногами есть технические огрехи», — подчеркнул Дрозд.

Днем ранее прогноз на предстоящий поединок дал российский боец смешанного стиля Артем Лобов. По его мнению, преимущество должно быть на стороне Бабанина. Спортсмен отметил, что на любительском уровне российский боец достиг великолепных результатов, выигрывая медали на чемпионатах мира и Европы.

Сам Бабанин подчеркнул, что готов ко всему в предстоящем бою с Костой. Его соперник по прозвищу Бразильский Гигант пообещал зрелищный бой с российским бойцом.

Бой состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Вечер профессионального бокса покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер, помимо Косты и Бабанина, на ринге сойдутся чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.