Прямой эфир
Мир
Путин и Рамафоза договорились направить в ЮАР вирусологов из РФ
Общество
Минприроды РФ поддержало запрет на вылов китов в культурно-развлекательных целях
Общество
Экстренно севшим под Псковом транспортником оказался Ан-2
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Спорт
МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Мир
Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года
Общество
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Экономика
Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России
Мир
МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине

Умер создатель игровых приставок от Nintendo

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатель игровых приставок от японской компании Nintendo Масаюки Уэмура скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщило в четверг, 9 декабря, агентство KYODO NEWS.

Отмечается, что Уэмура скончался в понедельник. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна.

Создатель игровых приставок проработал в Nintendo с 1971 по 2004 годы. Он занимался разработкой игровых консолей Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES).

С 2004 года он стал преподавателем в Киотском университете в Японии.

Уэмура также известен тем, что создал компьютерную дисковую систему под названием Famicom. Она появилась на рынке в 1983 году и стала первой консолью Nintendo на основе картриджей. Подобная разработка позволила пользователям играть в видеоигры, вставляя кассеты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021