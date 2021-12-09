Умер создатель игровых приставок от Nintendo

Создатель игровых приставок от японской компании Nintendo Масаюки Уэмура скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщило в четверг, 9 декабря, агентство KYODO NEWS.

Отмечается, что Уэмура скончался в понедельник. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна.

Создатель игровых приставок проработал в Nintendo с 1971 по 2004 годы. Он занимался разработкой игровых консолей Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES).

С 2004 года он стал преподавателем в Киотском университете в Японии.

Уэмура также известен тем, что создал компьютерную дисковую систему под названием Famicom. Она появилась на рынке в 1983 году и стала первой консолью Nintendo на основе картриджей. Подобная разработка позволила пользователям играть в видеоигры, вставляя кассеты.