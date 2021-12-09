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В РФ предупредили о последствиях размещения вооружений НАТО на Украине

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Расширение Североатлантического альянса на восток и размещение ударных наступательных вооружений в сопредельных с Россией странах, включая Украину, будет иметь «конкретные последствия». Об этом говорится в заявлении руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, которое было опубликовано 9 декабря на сайте МИД России.

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«Российская Федерация последовательно исходит из недопустимости военного столкновения в Европе», — отметил Гаврилов.

Страны НАТО планомерно и агрессивно осваивают украинскую территорию, добавил он. Гаврилов напомнил о планах ряда государств направить на Украину своих военнослужащих. Так, в ноябре СМИ сообщили, что Соединенное Королевство готово послать около 600 британских военных.

Помимо этого, 14 ноября американское посольство в Киеве сообщило об отправке Киеву порядка 80 т боеприпасов.

Как отметил Гаврилов, западные кураторы являются соучастниками преступлений украинского руководства против мирных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

По его словам, Запад не предпринял необходимых действий, чтобы побудить киевские власти прийти к мирному разрешению конфликта на юго-востоке страны.

«Они оснащали Украину «железом», подыгрывали пропагандистским антироссийским настроениям (а может, и выступали их инициаторами), потакали нежеланию украинских властей выполнять Минские договоренности. Очевидно, что говорить надо с сюзеренами, а не с их вассалами», — сказано в заявлении.

Также дипломат призвал западных партнеров прекратить «дестабилизирующую активность» и направить Украине «четкий сигнал» о неприемлемости пересмотра Минских соглашений.

Ранее, 8 декабря, российский лидер Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.

Также Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО. Он выразил озабоченность тем, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Также российский лидер счел провокационным вопрос о том, собирается ли РФ нападать на Украину, заметив, что Россия — миролюбивое государство.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

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