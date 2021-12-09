Дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Оренбуржье

В Оренбургской области расследуется уголовное дело о гибели рабочего во время ремонтных работ в одной из школ в Тюльганском районе. Несчастный случай произошел на стройке 5 ноября.

Один из рабочих получил серьезные травмы. Мужчину экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Он скончался от полученных травм 8 ноября.

СУ СКР по Оренбургской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека. Следователи не исключают, что подрядчик из Башкирии, который выиграл конкурс на ведение капремонта в школе, грубо нарушил правила охраны труда, пишет 56orb.ru.