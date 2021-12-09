СК попросил арестовать советника департамента Минобороны РФ по делу о взятке

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года в отношении советника управления департамента Минобороны РФ по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказала РЕН ТВ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Кристина Булыгина.

Она уточнила, что мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Уголовная ответственность по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

О задержании Лопатина ранее в этот день сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в этот день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

17 октября бывшего замглавы отдела Минобороны РФ Федора Дюльгера приговорили к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Он был заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций.