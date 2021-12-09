Экс-посол США рассказал о преимуществе Путина на переговорах с Байденом

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл 8 декабря прокомментировал виртуальную встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, прошедшую 7 декабря по видеосвязи.

По мнению Гренелла, российский лидер умеет «читать» своего американского коллегу.

«[Владимир] Путин знает, кто он такой. <…> Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами», — сказал он в эфире Newsmax.

Также Гренелл считает, что Путин получил преимущество после того, как узнал о желании Байдена «понравиться абсолютно всем в мире».

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что Байден и вице-президент Камала Харрис демонстрируют миру «слабость».

Онлайн-саммит глав государств по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа длилась два часа.

В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе беседы главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Джо Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.