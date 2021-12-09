Джо Байден подписал указ о сокращении парниковых выбросов в США

В США хотят достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов. Джо Байден подписал указ, который правительство должно реализовать к 2050 году. Согласно документу, выбросы нужно сократить на 65%, передает телеканал «Известия». Американские власти обязаны приобретать только электромобили. Согласно указу, в стране также должны повысить уровень энергоэффективности зданий. В настоящее время правительству США принадлежит около 600 тыс. автомобилей и порядка 300 тыс. сооружений. На достижение целей в Штатах ежегодно планируют тратить $650 млрд, направляемых на госзакупки.

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