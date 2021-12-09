Центр пространственного развития появился в Астрахани

Центр пространственного развития открыли на базе Астраханского филиала РАНХиГС. Здесь помимо разработки проектов по благоустройству и устойчивому развитию территории будут проводить курсы повышения квалификации.

На площадке центра эксперты смогут обмениваться идеями, как сохранить наследие и обустроить город так, чтобы каждому жителю было комфортно. Среди приглашенных специалистов — урбанисты, градостроители, экономгеографы и представители власти. Студенты АГАСУ предлагают благоустроить улицы города, расширить пешеходные дорожки, увеличить зеленые зоны, выставочные зоны и даже обустроить подземные парковки, передает «Астрахань 24».

В Астрахани до конца года планируют завершить благоустройство еще трех общественных пространств. По данным управления информационной политики, работы проводятся на одном из самых значимых объектов города — на бульваре на улице 3-я Зеленгинская. Его создают практически с нуля. Также подрядчики трудятся на бульваре Энергетиков в микрорайоне 3-й Юго-Восток и в сквере Коновалова в микрорайоне АЦКК.