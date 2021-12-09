Названа дата начала продаж кроссовера FAW Bestune T77 в России

Китайская компания FAW 14 декабря начнет продажи в России нового кроссовера Bestune T77. Об этом 9 декабря говорится на официальной странице производителя в Instagram.

Длина автомобиля составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база — 2700 мм.

В России кроссовер Bestune T77 будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с. На выбор будут предлагаться два типа трансмиссии — шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Привод — передний.

Кроссовер FAW Bestune T77 можно будет купить в комплектациях Luxury и Prestige. В базовую комплектацию автомобиля входит панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, кожаный салон и система бесключевого доступа.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.