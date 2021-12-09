Путин указал на необходимость проработать законопроект о QR-кодах

Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект, связанный с введением QR-кодов на территории страны, должен быть проработан, он носит рамочный характер.

По его словам, правительство страны постарается избежать «опрометчивых решений».

«Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей», — подчеркнул президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря.

Как отметил Путин, прежде чем вводить систему QR-кодов на транспорте, необходимо удостовериться в готовности к работе всей системы.

«Что касается сертификатов и вакцинации, они являются всего лишь средством подтверждения прививки», — цитирует главу государства «Газета.Ru».

Ранее, 7 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 достаточно сложный, наличие разных мнений у регионов на данную тему является частью рабочего процесса. По словам представителя Кремля, соответствующие законопроекты находятся в работе. Он указал, что все нюансы, в том числе потенциальные риски, рассмотрят эксперты.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль. В беседе с «Известиями» он отметил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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