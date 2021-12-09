Открытие стадиона «Юность» в Петрозаводске перенесли на лето 2022 года

Завершение реконструкции стадиона «Юность» в Петрозаводске запланировано на лето 2022 года. Об этом ИА «Карелinform» сообщили в городской администрации.

«Дело в том, что там не завершены работы по укладке легкоатлетических дорожек и асфальтирование», — рассказала начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Наталья Фофанова.

По ее словам, работы возобновятся при благоприятных погодных условиях. Продолжать их зимой администрация считает нецелесообразным.

Стадион «Юность» закрыли на ремонт в июле 2021 года. Реконструкция должна была завершиться в сентябре, однако сроки пришлось сдвинуть. Подрядчик в судебном порядке продлевает контракт с властями, поскольку не успел выполнить намеченный план работ.