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Ледовую арену с двумя катками построят в Оренбурге за 451 млн рублей

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Из бюджета Оренбургской области выделят 451 млн рублей на строительство ледовой арены с двумя катками в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в следующем году в области построят 35 спортивных объектов. По словам губернатора Дениса Паслера, новые объекты спортивной инфраструктуры пользуются большим спросом среди населения. За три года на развитие спорта планируется потратить порядка 5,5 млрд рублей, а в следующем году — более 2 млрд рублей.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», в Оренбург ранее приезжал замглавы правительства России Денис Чернышенко. Он заявил, что жителям региона необходима ледовая арена, и поручил Минспорту проработать вопрос выделения на это денег из федерального бюджета в рамках софинансирования.

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