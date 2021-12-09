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Начальника и старшего инспектора МУ МВД «Пушкинское» задержали за взятки

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Начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД «Пушкинское» задержаны в Подмосковье, их подозревают в получении взяток. Об этом сообщила в четверг, 8 декабря, старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что начальник и заместитель подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также в получении взятки в особо крупном размере.

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Согласно данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта. Денежные средства передавались за организацию работы нелегальных мигрантов. При этом общая сумма взяток составила 1,7 млн рублей.

Ранее в этот день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

8 декабря начальнику уголовного розыска столичного ОВД «Гольяново» и посреднику при передаче денег предъявили обвинения в мошенничестве. Отмечалось, что некий мужчина передал 3 млн рублей посреднику по просьбе начальника уголовного розыска Виктора Д. Деньги были переданы для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

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