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Умерла директор благотворительного фонда Хабенского

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Умерла директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Об этом сообщается на сайте фонда в четверг, 9 декабря.

«Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор фонда Алена Мешкова — наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для фонда и для каждого из нас она была», — говорится в заявлении фонда.

Как отмечает сайт kp.ru, благодаря Мешковой фонд Константина Хабенского стал масштабным проектом, которому доверяют. В фонде Мешкова проработала девять лет. Она также занималась организацией зимних Олимпийских игр в Сочи и парками в департаменте культуры Москвы.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года занимается помощью детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Фонд предоставляет средства для диагностики и лечения, а также организует реабилитационные программы.

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