Поврежденную вандалами теплую остановку вновь открыли в Казани

В Казани открылся отремонтированный после нападения вандалов отапливаемый закрытый остановочный павильон на улице Васильченко. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

На остановке есть системы кондиционирования и видеонаблюдения, кнопка вызова экстренных служб, Wi-Fi, устройства для зарядки телефонов, видеотабло и вендинговый аппарат. Там восстановили электрику, заменили светильники и розетки, отмечает Inkazan.ru. Ранее местные жители часто замечали спящих в павильоне бездомных людей.

Напомним, всего в центре Казани отремонтируют четыре остановки общественного транспорта. Из бюджета Татарстана на эти цели направили 286,8 млн рублей. Ремонт решили выполнить на остановках «Саид-Галеева», «Колхозный рынок», «Габдуллы Тукая» и «Сайдашева».