Новую систему по очистке воды запустили в Рязанской области

В городе Спас-Клепики Рязанской области запустили в эксплуатацию водозаборный узел № 1. Система, установленная на нем, является самой технологичной в регионе по объему и производительности.

При работе узла удается получить 60 кубометров очищенной воды в час. Воду, поступающую из артезианской скважины, очищают от лишнего железа, фтора и брома.

Как пишет 62INFO.ru, в Спас-Клепиках построили две артезианские скважины со станциями очистки питьевой воды. По словам губернатора Николая Любимова, который побывал на открытии узла, в городских поселениях в рамках проекта «Чистая вода» планируется построить 34 крупных объекта водоснабжения и реконструировать не менее 133 водозаборных скважин и узлов, станций очистки воды на селе.

В Рязанской области в течение трех месяцев были построены три артезианские скважины. Из бюджета Рязани на эти цели направили свыше 22,5 млн рублей. Скважины построили на базе Окской очистной водопроводной базы в Дядьково.