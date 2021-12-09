Первый чемпионат по профмастерству DeafSkills проходит в Казани

Первый национальный чемпионат по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха проходит в Казани на пяти площадках. Заявки на турнир подали жители 57 городов РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Состязания по 26 компетенциям продлятся до 11 декабря. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«Планируется участие 220 человек. Их уровень знаний будут оценивать около 100 экспертов, задействовано около 100 волонтеров. На площадках будут работать 30 сурдопереводчиков», — цитирует Зарипову ИА «Татар-информ».

В 2017 году в Казани проводили демонстрационные соревнования по 10 популярным профессиям. В 2018 году молодежная организация глухих «Успех», российский филиал ассоциации DeafSkills, выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого национального чемпионата в России. Из-за пандемии его перенесли на декабрь этого года.