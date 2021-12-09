Информацию о запертых в самолете пассажирах рейса Москва–Воронеж опровергли

Часть пассажиров задержанного из-за тумана рейса Москва–Воронеж разместили в гостинице, а оставшуюся часть обеспечили напитками и питанием. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия» в четверг, 9 декабря.

Там отметили, что рейсы из Шереметьево в Воронеж и обратно были задержаны в связи с неблагоприятными погодными условиями в последнем.

«В районе аэропорта — туман, видимость 400 м. По техническим причинам выполнение рейсов было отложено. Часть пассажиров была размещена в гостинице, другие покинули аэропорт», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что оставшимся в аэропорту пассажирам дважды были предложены напитки и горячее питание.

Ранее в этот день сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево пассажиры якобы провели в самолете 12 часов, ожидая вылета из Москвы в международный аэропорт Воронежа имени Петра I.

Изначально вылет рейса был отложен на три часа из-за «корректировки времени вылета рейса». Однако позднее время ожидания продлили еще на три часа. В воздушной гавани пассажирам объяснили, что в Воронеже нелетная погода, так как с утра в городе наблюдался сильный туман.

Накануне международный пермский аэропорт объявил о вынужденных изменениях в расписании авиарейсов из-за снегопада. Четыре рейса были задержаны, еще четыре переправлены для посадки в другие аэропорты, передает НСН.

Ранее, 7 декабря, в Москве были задержаны и отменены десятки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Столицу в тот день накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад.

Метеорологи также предупредили о гололедице на дорогах, спровоцированной сильными температурными перепадами, которые сохранятся в течение всей недели. Высота сугробов достигла к концу дня 17 см, хотя обычно в первой декаде первого месяца зимы высота снежного покрова не превышает 9 см.