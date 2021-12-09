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Новогодние ели подорожали в Коми

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В Коми выросли цены на новогодние елки, которые жители могут заготовить самостоятельно. Об изменениях пишет ИА FlashNord со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Елка высотой до 1 м обойдется в 40,23 рубля. В 2020 году она стоила 38,69 рубля. Дерево до 2 м подорожало с 58,04 рубля до 60,35 рубля. За елку высотой до 3 м придется заплатить 80,46 рубля, до 4 м — 100,58 рубля, а выше 4 м — 201,16 рубля.

В ведомстве предупредили, что незаконно вырубленная ель подорожает в разы. Штраф для физических лиц составит 40 тыс. рублей, а для юридических — 300 тыс. рублей. Нарушители обязаны будут возместить ущерб.

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