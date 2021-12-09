Жителей Рязанской области предупредили о сильном тумане

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение: до конца суток 9 декабря в регионе возможен сильный туман с видимостью 200–500 м, а также гололед и налипание мокрого снега.

В ГУ МЧС по области призывают жителей, страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу, пишет РИА «7 новостей».

Водителей попросили снизить скорость движения, отказаться от лишних перестроений и обгонов.

9 декабря в столичном аэропорту Шереметьево пассажиры провели в самолете 12 часов, ожидая вылета из Москвы в международный аэропорт Воронежа. В воздушной гавани пассажирам объяснили, что в Воронеже нелетная погода. С утра в городе наблюдался сильный туман.