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Эксперт рассказала о причинах роста продаж подделок в России

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Экономический спад и нестабильность способствуют активизации спроса на контрафакт — в такие периоды из-за сокращения доходов люди активнее ищут «лазейки» для любых форм экономии, а приобретение реплик вместо оригиналов — одна из них. Об этом заявила «Известиям» Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group в России, комментируя прогноз BrandMonitor о 10-процентном росте продаж подделок в стране в 2021 году.

Последняя реплика: как не нарваться на подделку
Объемы фальсификации популярных и недорогих товаров растут с наступлением кризиса и уходом торговли в онлайн

Накануне BrandMonitor обнародовало результаты исследования, согласно которым по итогам этого года российский рынок контрафактной продукции может вырасти на 10%, до 6,5 трлн рублей. Примерно 40% от этой суммы составляют продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. Чаще всего подделывают одежду и обувь люксовых брендов, спортивную обувь — 72 млрд рублей от общей доли рынка контрафакта.

Лебсак-Клейманс отметила, что рост любого нелегитимного предложения связан с ослаблением контроля за каналами распространения и ростом спроса. Если происходит такой рост, это связано именно с повышением активного спроса, а не с ослаблением контроля. В России контроль за легитимностью ввоза продукции и ее продаж ежегодно усиливается, чему способствует диджитализация всех звеньев бизнеса: производство, логистика, дистрибуция, подчеркнула она.

По ее словам, рынок офлайн-торговли, крупные онлайн-магазины и маркетплейсы становятся более прозрачными для контролирующих органов. На сегодняшней день активной лазейкой для контрафакта являются сайты-«однодневки» и «мигрирующие» аккаунты в социальных сетях. Эксперт со ссылкой на данные исследования BtandMonitor-2020 сообщила, что подделками оказались семь из десяти брендовых предложений, представленных в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

В категории одежды, обуви и аксессуаров больше всего подделывают бренды, которые активно используют в коллекциях, так называемые «почерковые» атрибуты. Это либо узнаваемые логотипы, либо почерковые популярные модели одежды, обуви и аксессуаров, которые бренды воспроизводят из года в год.

Говоря о способах борьбы с контрафактом, специалист призвала страны к усилению контроля за прозрачностью бизнеса. Она напомнила, что для этого вводятся программы обязательной маркировки товаров, которая позволяет проследить источник происхождения, требования по сертификации, таможенный контроль, прием и рассмотрение жалоб от потребителей — в России этим занимается Роспотребнадзор.

Гендиректор Fashion Consulting Group в РФ также призвала к ужесточению наказаний за подделки. Она привела пример: в Китае Госуправление по делам регулирования рынка приняло закон о привлечении к ответственности за подделки не только владельцев товара, но и тех, на чьей площадке его презентовали.

«Незнание о нелегитимности товара не освобождает торговый центр или маркетплейс от ответственности. При этом наказание не ограничивается изъятием подделок и штрафом, электронные операции компаний могут быть ограничены, компания может потерять лицензию на торговлю», — рассказала она.

Помимо прочего, эксперт призвала бренды-праводержатели к борьбе с нарушителями с помощью тестовых закупок, мониторинга информации, выхода на судебные разбирательства с нарушителями.

Она добавила, что в России на текущий момент сами онлайн-ритейлеры начали работу по выявлению контрафакта. Чтобы продавать брендовый товар на любом маркетплейсе или в мультибрендовом онлайн-магазине, продавцу нужно загрузить на платформу стандартный пакет документов, включая свидетельство на товарный знак. В реальности же формальное наличие всех документов не является гарантией отсутствия нарушений, ведь пока есть способы «обойти» электронные системы контроля, посетовала специалист. Документы могут оказаться подделкой, товар на витрине и в каталоге может отличаться, можно не заполнять в карточке товара раздел «бренд» и таким образом «проскакивать мимо электронных систем контроля».

«Поэтому маркетплейсы комбинируют способы контроля вручную и разрабатывают всё более эффективные алгоритмы на основе AI, которые анализируют список ключевых слов, картинки и блокируют карточки с контрафактом», — заявила Лебсак-Клейманс.

По ее словам, маркетплейсы заявляют, что сегодня пока не имеют технической возможности «на 100% отвечать за порядочность сотен и тысяч поставщиков».

Эксперт считает необходимыми и меры по воспитанию самого населения в нормах этики ответственного потребления и устойчивой экономики. В этом случае требования ответственности и честности будут звучать не только со стороны государственных органов и бизнеса-правообладателя, но и самих конечных покупателей, заключила она.

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