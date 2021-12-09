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Вирусолог объяснил важность вакцинации для переболевших с антителами

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Вакцинация необходима людям, переболевшим COVID-19 год назад, даже при высоком уроне антител. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Я думаю, что нужна прививка. Потому что год назад не было ни «Дельты», ни «Омикрона» и прочих. Если человек болел год назад и более, не важно какой у него уровень антител, он должен привиться. Эти антитела — это общие антитела к S-белку, а не нейтрализующие антитела. И QR-код выдавать такому человеку нужно после вакцинации», — рассказал он «Ленте.ру».

Ранее в этот день глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что людям с высоким титром антител к коронавирусу нужно выдавать QR-коды.

7 декабря ученые рассказали о вероятности инфицирования спустя год после перенесенного заболевания. Эксперты выяснили, что у пациентов, которые сначала переболели, а затем вакцинировались, появлялся так называемый гибридный иммунитет.

По словам ученых, эти пациенты были лучше защищены от коронавируса, чем лица, у которых выработался лишь искусственный или естественный иммунитет.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привито более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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