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Эксперт оценил слова главы Генштаба РФ о провокациях в Донбассе

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Людям, сидящим в центрах принятия решений по Донбассу, стоит задуматься о своей судьбе. Таким мнением 9 декабря с «Известиями» поделился военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя заявление начальника Генштаба РФ о готовности пресекать провокации в Донбассе.

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«Путин неоднократно говорил, что мы не допустим силового решения проблемы Донбасса, и отмечал, что такие попытки могут привести к крушению украинской государственности. <...> Президент как-то отмечал, пусть и немного по другому поводу, что отвечать на агрессию можно не только ударами по носителям, но и по центрам принятия решения. Наверное, людям, сидящим в этих центрах, стоит подумать о своей судьбе», — сказал он.

По словам эксперта, формы и способы применения вооруженных сил в случае возможной агрессии будут зависеть от обстановки.

«Начальник Генштаба Валерий Герасимов тоже прямо сказал — будем пресекать. Как? Давайте не будем ограничивать своими измышлениями формы и способы применения вооруженных сил в случае возможной агрессии. Всё будет зависеть от конкретной обстановки. Начальник Генштаба за дипломатию не отвечает. Он действует в рамках своей зоны ответственности», — отметил Мураховский.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. При этом он подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину — ложь.

Днем ранее российский лидер Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Украину. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, однако она вправе обеспечивать свою безопасность.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

Ранее, 5 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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