Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность дорог Москвы вечером достигла 9 баллов из 10. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг, 9 декабря.

Движение затруднено почти по большей части бульваров, по всему Садовому кольцу, а также почти по всему Третьему транспортному кольцу (ТТК), сообщает телеканал «Звезда».

Частично движение затруднено на вылетных магистралях из города, а также на юго-востоке, востоке, юге и северо-западе МКАД, передает RT.

Дептранс рекомендовал водителям отложить поездки на машине до окончания вечернего часа пик (после 20:00) или пользоваться городским транспортом, поскольку автобусы и такси едут быстрее по выделенным полосам, пишет агентство городских новостей «Москва».

9 декабря в Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается от –12 до –10 градусов. Ночью температура опустится до –17 градусов. Ветер в Московском регионе будет иметь северное направление и скорость 5–10 м/с.

Ранее в четверг ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве в ближайшую ночь похолодает до –18 градусов. Днем температура в столице опустится до –12 градусов, что практически на 8–9 градусов ниже положенных многолетних норм, сообщается на сайте kp.ru.