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Туристические ОЭЗ создадут на Ставрополье

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Создание инженерной инфраструктуры для будущих туристических особых экономических зон в Ставропольском крае обойдется в 10 млрд рублей. Площадки для строительства новых санаториев в городах края инвесторы начнут получать в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По словам главы региона, которые приводит NewsTracker, в среднем освоение каждой из четырех территорий будет обходиться в 2,6 млрд рублей. Есть и такие территории, где придется через ущелья тянуть воду, канализацию, газ, свет и дороги.

Под один санаторий планируется выделять по 5–7 га земли. Уже есть потенциальные инвесторы, с одним из них проведены переговоры. Однако экономические преференции, которые получат инвесторы площадок, пока не определены.

На Ставрополье планируется создать четыре особых экономических зоны туристско-рекреационного типа. Их разместят в городах курортах: Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Ессентуках. Таким образом, будет создано дополнительно более 23 тыс. мест в санаторно-гостиничном комплексе региона.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край в этом году посетило более 1 млн туристов. Это в два раза больше отдыхающих, чем в 2020 году, когда действовали строгие ограничительные меры по коронавирусу.

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