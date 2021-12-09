Названы самые распространенные ошибки при оплате парковки в Москве

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 9 декабря рассказал, как избежать самых распространенных ошибок при оплате парковочного места.

Так, в первую очередь следует проверить правильность госномера автомобиля и номера парковочной зоны. Также при оплате машино-места нужно действовать быстро, ведь на эту процедуру дается пять минут. В ведомстве напомнили, что самый быстрый способ оплаты парковки — приложение «Парковки Москвы». В нем же можно продлить парковку, исправить госномер авто или номер парковочной зоны в случае ошибки.

Помимо этого, специалисты дептранса советуют не оставлять транспортное средство на местах для автобусов и грузовиков. Утончается, что такие стоянки обозначены специальными знаками.

Руководитель дептранса Максим Ликсутов сообщил, что число скачиваний приложения «Парковки Москвы» приблизилось к 5 млн. Им пользуются свыше 85% автомобилистов.

«Кроме того, два года назад для тех, кто ошибся при оплате парковки, мы сделали уникальный функционал, который позволяет исправить ошибку, — в приложении можно продлить уже завершившуюся парковку, исправить номер машины или парковочной зоны. Тем не менее просим автомобилистов быть внимательными при оплате парковок. Мы заинтересованы, чтобы было меньше штрафов», — подчеркнул он.

4 декабря стало известно, что в столице увеличилось количество перехватывающих парковок, которые можно оплатить с помощью карты «Тройка».

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.