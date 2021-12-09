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Прокуратура Польши исключила угрозу взрыва на борту севшего в Минске Ryanair

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Угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолета Ryanair не было. Об этом сообщила в четверг, 9 декабря, польская прокуратура, которая курирует расследование этого инцидента.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска ввиду сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После приземления борта блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

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В ходе расследования было установлено, что никакой угрозы взрыва на борту не было. Пилот, как отмечается в заявлении, получил информацию о такой угрозе еще до отправки электронного письма о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете.

«Действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и службы аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы», — указали в прокуратуре.

При этом в сообщении подчеркивается, что «вся эта ситуация была просто предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске».

Ране, 26 мая, в КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что некоторые страны Запада, а также Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

В свою очередь, страны Запада обвинили Минск в спланированной операции по принуждению самолета к посадке. Европа призвала немедленно освободить Протасевича.

При этом 8 декабря газета The New York Times сообщила, что диспетчер из Белоруссии Олег Галегов, посадивший рейс Ryanair, рассказал о том, что о взрывном устройстве на борту самолета «изначально было ложным, о чем все знали». Зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич подчеркнул спустя день, что всё это, конечно же, вбросы которые ничего не меняют.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал высказывания о спланированной спецслужбами посадке самолета вымыслом. По словам президента, проведение такого рода операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Однако страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

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