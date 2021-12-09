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Рябков назвал санкции и шантаж единственными инструментами, оставшимися у США против РФ

Замглавы МИД Рябков: у властей США не осталось против России, кроме шантажа
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В инструментарии США против России не осталось ничего, кроме шантажа и санкций. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций, но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит», — сказал он журналистам.

В этот же день замминистра указал на то, что расширение санкций США против России является бессмысленным занятием. По его словам, санкционная политика Вашингтона бумерангом бьет по американскому бизнесу.

О рассмотрении США и ЕС вопроса введения новых санкций в отношении России агентство Bloomberg сообщило 7 декабря. Рестрикции могут коснуться крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства.

В тот же день состоялся американо-российский онлайн-саммит. Главы государств два часа общались по защищенному каналу видеосвязи. В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

Власти России неоднократно заявляли об отсутствии намерений по вторжению на Украину. По словам Пескова, в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

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