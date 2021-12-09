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Лавров указал на попытки Запада подменить международные нормы

Лавров: Запад стремится подменить международные нормы
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США и их западные партнеры сколачивают ситуативные коалиции ограниченного состава и наделяют их правом говорить от лица всего мирового сообщества. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в обращении к читателям сборника интервью членов РСМД «10 лет в глобальном мире».

По его словам, эти государства «в иллюзорной надежде сохранить ускользающее доминирование» стремятся подменить общепризнанные нормы международного права. При этом речь идет, в частности, об уставе ООН.

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Эти нормы, как указал Лавров, страны хотят подменить «пресловутым порядком, основанным на правилах».

«Вне рамок всемирной организации и иных универсальных структур сколачивают различные ситуативные коалиции ограниченного состава и самочинно приписывают им право говорить и действовать от имени всего мирового сообщества», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что подобный эгоистичный подход не способствует поддержанию взаимного доверия во имя решения многочисленных проблем современности.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО. По его словам, исходя из логики развития событий, существует риск повторения Карибского кризиса.

В тот же день депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек указал на то, что попытки Запада вмешиваться во внутренние дела РФ и втянуть в это Украину являются примером агрессивной позиции. Он добавил, что Германия и Евросоюз должны наконец признать, что многие дипломатические конфликты на Ближнем Востоке, Кавказе и в Восточной Европе не могут быть разрешены без России.

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