Число ДТП с участием детей снизилось в Орловской области

В Орловской области снизилось число ДТП с участием несовершеннолетних. По сравнению с 2020 годом их стало на четверть меньше. Итоги 11 месяцев озвучили в орловской ГИБДД.

В этом году в аварии погиб один ребенок-пассажир (в прошлом году погибших детей было шесть). Травмы получили 75 детей. Снижение составило 22%. Дети-пешеходы пострадали в 19 случаях (–36%), в шести случаях участниками ДТП были дети-велосипедисты (количество таких аварий снизилось вдвое).

Юные водители электросамокатов и гироскутеров дважды попадали в аварии. В 11 случаях молодые водители мопедов страдали из-за собственной неосторожности, а в девяти случаях аварии произошли не по их вине, сообщает InfoOrel.ru.

По словам начальника ГИБДД Александра Коршунова, на снижение аварийности с детьми повлияла акция «Детство без опасности». В ее рамках на базе перинатальных центров проводились тренинги с будущими и настоящими мамами. Им рассказывали, как правильно перевозить детей в автомобилях, и делали упор на то, как повысить безопасность самих поездок.