Пассажиры рейса Москва–Воронеж 12 часов провели на борту в ожидании вылета

В столичном аэропорту Шереметьево пассажиры провели в самолете 12 часов, ожидая вылета из Москвы в международный аэропорт Воронежа имени Петра I. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил канал «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Изначально вылет рейса был отложен на три часа из-за «корректировки времени вылета рейса». Однако позднее время ожидания продлили еще на три часа. В воздушной гавани пассажирам объяснили, что в Воронеже нелетная погода. С утра в городе наблюдался сильный туман.

По информации портала Moskvichmag, речь идет о лайнере, который должен был вылететь из Шереметьево в 0:10, но это произошло только в 11:27.

В настоящее время, судя по табло воронежской воздушной гавани, рейсы следуют по расписанию.

Ранее, 7 декабря, в Москве были задержаны и отменены десятки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Столицу в тот день накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад.

Метеорологи также предупредили о гололедице на дорогах, спровоцированной сильными температурными перепадами, которые сохранятся в течение всей недели. Высота сугробов достигла к концу дня 17 см, хотя обычно в первой декаде первого месяца зимы высота снежного покрова не превышает 9 см.